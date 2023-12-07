Ольга Бузова вернулась к тренировкам в спортзале: «Я успею похудеть к Новому году?»

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила подписчикам в Сети, что возобновила свои занятия в спортзале. У нее был большой перерыв из-за поездки в Китай, а затем череда съемок и концертов, и только сейчас, в декабре, она смогла вернуться к тренировкам.

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Для персонального тренера внезапное появление Бузовой стало сюрпризом. Звезда долго объясняла, почему ее не было, и даже похвасталась, что впервые получила награду на «Песне года». И теперь хочет одержать победу над собой в спортзале.

«Я очень рассчитываю на тренировки в этом году. Я успею похудеть к Новому году?» - заливаясь смехом, спросила звезда своего тренера.

Бузова призналась, что первая после перерыва тренировка дается ей неимоверно сложно. Но глаза боятся, а руки делают, изрекла артистка и ринулась в бой. Ольга пообещала, что взяла себя в руки и даже наладит питание.