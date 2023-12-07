В МГУ объяснили, как у них работает историк моды Александр Васильев: «Привлекался как эксперт»

Экс-ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в настоящее время работает на философском факультете МГУ. Этот факт возмутил многих общественников. Также не прошла мимо преподавательской деятельности историка моды в ведущем вузе страны Яна Поплавская, отметив этот факт в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, в МГУ поспешили заверить, что сотрудничество с Васильевым началось краткосрочное. И уже в конце календарного года с ним попрощаются. Также в вузе разъяснили, на каких условиях телеведущий у них работает.

«Александр Александрович Васильев ранее привлекался как эксперт по моде и искусству на программу профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды», его договор о сотрудничестве заканчивается 31 декабря и далее продлеваться не будет», - цитирует РИА Новости пресс-службу факультета.

Васильев дискредитировал себя скандальными высказываниями, уехал за границу, но недавно вернулся. Совсем скоро на экраны вернется обновленная передача «Модный приговор», только уже без историка моды.