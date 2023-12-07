Леонид Якубович – про эмиграцию: «Я бы это не пережил»

Леонид Якубович стал гостем подкаста журналиста Сергея Мезенцева «Сережа и микрофон» и порассуждал об уехавших звездах. Ведущий «Поля чудес» признался, что никуда не собирался и не планирует уезжать из страны. А среди тех, кто эмигрировал, редко кто сможет стать там счастливым, уверен Якубович.

«Среди огромного количества людей уехавших я очень редко встречал тех, кто приживался настолько, что переставал чувствовать себя там чужим. А я бы это не пережил», — высказался Леонид Аркадьевич.

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С весны 2022 года из страны уехали многие звезды. В числе переехавших – Алла Пугачева с пятым мужем, Никита Пресняков с женой, Рената Литвинова, Андрей Бурковский, Анатолий Белый и многие другие.