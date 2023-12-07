Агата Муцениеце отказалась помогать дочке с уроками: «Я плохая мать»

Актриса Агата Муцениеце – дважды мама. В браке с Павлом Прилучным она родила сына Тимофея и дочку Мию. Теперь дети уже учатся в школе, но родительница не спешит помогать и поддерживать их в нелегком процессе обучения.

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Звездная мама показала по традиции, чем они занимаются по вечерам с детьми. Видеокадры из дома касались не только предстоящего праздника, но и будничных дел. В этот момент к ней подошла дочка Мия и попросила помочь с уроками. Но Муцениеце отмахнулась от просьбы девочки и призналась, что не любит это делать. Да и не она сейчас учится в школе, а ее дочка, а значит, мол, это не ее проблемы.

Ставший свидетелем диалога сестры и мамы 10-летний Тимофей Прилучный вступился за 7-летнюю Мию: «Ты мать, ты должна!». Но и на эту аксиому Муцениеце нашла что ответить.

«И что? Я плохая мать, у меня два было по математике!» - отрезала звезда.

В итоге расстроенную дочку мать отправила к своей подруге, пришедшей в гости. И Мия отправилась просить помощи к ней.