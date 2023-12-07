Исполнитель роли Ералаша в драме «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям сериала

Начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший мальчика Ералаша в криминальной драме «Слово пацана. Кровь на асфальте», обратился к зрителям и поклонникам. Ставший в одночасье звездой, юноша попросил публику не брать в пример героев сериала и не подражать им.

«Я, и тем более наши родные, не хотим, чтобы то, что было раньше, появлялось сейчас, потому что то время (80—90-е) было очень страшное», - написал актер в Telegram-канале.

Ярослав считает, что романтизировать бандитизм не стоит. Хотя как раз в этом обвиняют сериал и его создателей.

Сам Могильников в сериале исполнил роль одного из участников группировки. По сюжету, его героя Ералаша постигла страшная участь. Режиссер драмы Жора Крыжовников пока не собирается снимать продолжение восьмисерийного проекта. В Сети разгораются настоящие баталии - одни требуют запретить сериал, другие восторгаются правдоподобностью сюжета и удивительно точной передаче духа того времени - конца 80-х годов прошлого века.

По материалам сайта RERM.KP.RU