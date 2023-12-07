Костомаров сыграл в теннис с вице-чемпионом Олимпиады Хачановым: «Встретимся на турнире Большого шлема»

Фигурист Роман Костомаров продолжает покорять все новые горизонты и на этот раз сыграл в большой теннис с вице-чемпионом Олимпиады Кареном Хачановым. Об этом спортсмен поведал своим поклонникам в Telegram.

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Костомаров учится жить с протезом правой руки, кисть которой ему частично ампутировали в этом году. Да и на корт он вышел при помощи искусственных стоп – конечностей фигурист лишился в результате осложнений после пневмонии в начале года, долго был в коме и лишь в июле был выписан и отправлен на реабилитацию. Успехи на теннисном корте вдохновили Костомарова, и он в этом признался своим фанатам.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым, - особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», - понаписал Костомаров.

Фигурист собирается вернуться на лед уже в эти новогодние праздники. Поклонники, друзья и родные всячески поддерживают чемпиона.