Режиссер Жора Крыжовников – про продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Очень тяжело дается»

Режиссер криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников рассказал в программе «Центральное телевидение» о том, что изначально было запланировано три сезона проекта. Однако шумиха, поднявшаяся вокруг сериала, скорее всего, порушит планы.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В том, будет ли продолжение сериала, Крыжовников сейчас уже сомневается. По окончании восьмисерийной драмы он планирует заняться другими проектами. В частности, работой над «Преступлением и наказанием» с Иваном Янковским. Такое решение отойти от «Слова пацана» связано, в том числе, и с огромным давлением со стороны.

«Очень тяжело это дается. И вот это давление специфическое, такое внимание. Не знаю, ответить не могу, но пока, конечно, не планируем», - признал режиссер.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» - сериал о преступных группировках в Казани конца 80-х годов прошлого века, снятый по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Бандформирования состояли их подростков, кошмаривших город и устраивавших стычки друг с другом за территории.