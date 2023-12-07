Филипп Киркоров окружает себя изображениями Аллы Пугачевой: «Недавно на ярмарке прикупил ее портрет»

Такой подарок стал для Киркорова полной неожиданностью. Причем, приятной. Отказываться от столь оригинального подарка бывший муж Пугачевой не стал, и даже признался, что у него это не первая Примадонна, точнее, ее изображение.

«Слушайте, а как вы так похоже делаете? И ручки, как у нее, и лицо, и даже ножки. Теперь у меня будет две Аллы! Недавно на ярмарке прикупил ее портрет», - рассказал Киркоров.

Напомним, с Пугачевой Киркоров официально развелся в 2005 году, хотя они вместе уже фактически не жили. У каждого были на тот момент новые отношения.

По материалам сайта KP.RU