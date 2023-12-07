Лариса Гузеева призналась, что ногой вышибла дверь в комнату дочери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в новом интервью журналу Hello! рассказала про свое материнство. У нее двое детей, рожденных в разных браках, – 31-летний сын Георгий Толордава и 23-летняя дочь Ольга Бухарова. И звезда считает, что она не очень хороший пример мамы.

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Например, к первенцу она, с ее слов, была строга чересчур. А дочку залюбила. Но в своих действиях была непоследовательна и противоречива.

«Многое упускала. Кидалась из крайности в крайность: орала за двойки, а потом в ногах валялась, зализывала. Ничего хорошего», - призналась звезда.

Также, несмотря на имеющийся опыт материнства, с дочкой она какое-то время пыталась общаться на равных. И в момент ссоры просто вышибла дверь с ноги.