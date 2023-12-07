Павел Прилучный сам себе делает макияж для женской роли в спектакле

Актер Павел Прилучный одновременно снимается в нескольких проектах. И находит время для работы в театре. Он играет в антрепризе «Авантюристы поневоле», на сцене перевоплощаясь в женщину.

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Причем, как оказалось, над внешностью своей героини Прилучный работает самостоятельно. И делаем макияж тоже своими руками. Как это происходит, показала жена актера Зепюр Брутян.

Супруга пришла на работу к мужу и заглянула в гримерку перед спектаклем. Прилучный самостоятельно орудовал кистями для макияжа, наносил тени, накрасил губы. Оставалось только надеть парик и платье, и образ завершен полностью.