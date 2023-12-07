Сын Андрея Макаревича* снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слов пацана. Кровь на асфальте» уже сделал настоящими кинозвездами сыгравших в нем начинающих актеров. Снялся в нем и делающий карьеру на экране сын Андрея Макаревича* Иван. В криминальном сериале он исполнил роль музыканта Джона, эпизодическую, но заметную.

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Иван Макаревич – старший сын музыканта от второго брака с Аллой Голубкиной. Когда первенцу лидера «Машины времени» исполнилось два годика, он ушел из семьи. Но поддерживал связь с сыном. Наследник учился в Школе-студии МХАТ, затем в РАТИ и успел сняться в таких проектах, как «Бой с тенью», «Иван Грозный», «Метро», «Выжить после».

А в фильме «Дом Солнца» в 2010 году Макаревич-младший сыграл своего отца в молодости. Сейчас неизвестно, общается ли он со своим оскандалившимся родителем, переехавшим в Израиль и не раз оскорбившим россиян за последние полтора года.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента