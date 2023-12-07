Хабиб Нурмагомедов – звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ивану Янковскому: «Теперь ты круче!»

Боец чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов ответил актеру Ивану Янковскому спустя 7 лет на его сообщения. В 2016 году, когда у Янковского «Текст» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» были еще далеко впереди, он искренне восторгался достижениями соотечественника на ринге. И писал ему в личные сообщения, мол, ты лучший, таких как ты, вообще нет.

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Сейчас, когда скандальный сериал «Слово пацана» с участием Янковского гремит по всей стране и бьет рекорды популярности, Нурмагомедов, судя по всему, тоже погрузился в тему. И, обнаружив сообщения от исполнителя роли Адидаса, ответил ему:

«Теперь ты круче!».

Таким диалогом в Сети похвасталась мать Янковского, актриса Оксана Фандера. Что ответил ее сын на это Нурмагомедову, история умалчивает.