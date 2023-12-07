Ирина Слуцкая получила инвалидность: «Цепляюсь за жизнь»

Фигуристка Ирина Слуцкая раскрыла, что оформила инвалидность. Это случилось еще в прошлом году, но раскрыть это она решилась только сейчас. Причем, с заболеванием, приведшим к такому исходу, звезда спорта живет с 23 лет.

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Речь идет о поражении стенок сосудов, или васкулите, который вызывает серьезные осложнения и состояния. Когда об этом стало известно фигуристку отговаривали от продолжения спортивной карьеры, но она не стала этого делать. И в результате смогла реализоваться на льду и в личной жизни - стала многодетной матерью.

«Выиграла еще одну медаль Олимпиады, родила трех прекрасных детей. Я до сих пор принимаю определенные препараты, делаю уколы и, к сожалению, получила в прошлом году инвалидность. Но ничего, все равно цепляюсь за жизнь, хочу быть красивой и яркой», - поведала Слуцкая сайту ТАСС.

За карьеру Ирина Слуцкая два раза побеждала на чемпионатах мира, стала семикратной чемпионкой Европы, является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Решение об уходе из спорта россиянка приняла в 2006 году.