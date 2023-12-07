Юлия Коваль – про экс-жениха Вали Карнавал: «Саша Стоун очень неприятный»

Блогер и телеведущая Юлия Коваль назвала бывшего жениха Вали Карнавал неприятным. По ее словам, мужчина очень плохо относится к людям, и она лично была тому свидетелем. Девушка пришла к Насте Ивлеевой в ее «Агент Шоу» и выполнила задание, в котором как раз прозвучало имя Саши Стоуна.

«Назови трех знаменитостей, которые ужасно относятся к простым людям», — попросила Ивлеева Коваль.

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И телезвезда не стала вилять, и даже рассказала, почему так считает. Она рассказала, что на площадке второго сезона шоу «Вызов» на ТНТ увидела экс-жениха Вали Карнавал с другой стороны.

«Саша Стоун. Очень неприятный. Я на днях снималась в проекте для ТНТ. Мы соревновались с ним в тандеме. И он одному парню очень грубо сказал, типа, слышь, я сейчас с тебя бандану собью. При том, что это было необоснованно. Просто нагрубил парню, который младше его, и, естественно, слабее», - раскрыла Коваль.

Саша Стоун дважды делал предложение Вале Карнавал. Но пара внезапно рассталась, причины они не озвучили до сих пор.