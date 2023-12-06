Марина Африкантова улетела в Дубай и больше не переживает о Роме Капаклы: «Все только к лучшему»

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова сменила локацию. Как и прошлой зимой, этой она отправилась греться в Дубай. Марина Африкантова давно признавалась, что влюблена в это место, где не бывает холодов.

В микроблоге Марина Африкантова разместила снимок, сделанный в одном из ресторанов Дубая. На нем она запечатлена совершенно счастливой молодой женщиной, сумевшей оправиться от измены мужа Ромы Капаклы.

«Теперь я точно понимаю, все, что ни делается, все только к лучшему! Я так переживала - а у Вселенной на меня совсем другие планы. Поэтому, Марина, просто Relax, так и должно было быть», - поделилась Марина Африкантова.

Напомним, некрасивая история случилась почти год назад. Рома Капаклы изменил Марине Африкантовой с Таней Мусульбес. Парочка до сих пор вместе. Сейчас они снимают квартиру в Красногорске неподалеку от Иры Пинчук и Арая Чобаняна. Дружат с их семьей и регулярно вместе проводят время.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».