Юлия Салибекова обвинила в изнасиловании парня, который помог ей с детьми после аварии

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова и мама троих сыновей попала в неприятную историю, которая грозит ей возбуждением уголовного дела.

Юлия Салибекова обвинила в изнасиловании молодого человека, который помог ей и детям после аварии. Парень по имени Аганес увидел лежащую в кювете машину Салибековой, он помог многодетной матери, вызвал эвакуатор и проводил ее и сыновей в отель, где работал. Все это было в Смоленской области.

Между Аганесом и Юлией вспыхнула страсть, была ночь любви. Потом Салибекова вдруг решила попросить нового приятеля отомстить ее бывшему мужу Тиграну Салибекову, который сейчас находится на проекте, ждет нового ребенка и вот-вот женится. Юлия попросила Аганеса подбросить Тиграну запрещенные вещества. Но тот отказался. И более того, рассказал обо всем Тиграну Салибекову.

В ответ Юлия Салибекова пригрозила Аганесу обвинить его в изнасиловании. И даже уже написала заявление в полицию. Но тот подал встречный иск против Салибековой. В качестве доказательств того, что он говорит правду, Аганес предъявил голосовое от Салибековой, в котором она ему угрожает.

Кстати, о том, что Юлия Салибекова хотела подбросить ему запрещенные вещества, своим подписчикам рассказывал и Тигран Салибеков.

По материалам телеграм-канала Mash

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