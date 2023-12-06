Кейт Миддлтон в платье за 600 тысяч рублей появилась на званом ужине в Букингемском дворце

На этот раз Миддлтон выбрала для такого случая элегантное силуэтное платье «Джорджия» в оттенке розового золота с мерцающими блестками. Нежный лук с акцентом на талии. Этот наряд пол дизайнера Дженни Пэкхем обошелся в весомую сумму — 5000 фунтов стерлингов или 600 тысяч рублей. Но так как принцесса Уэльская придерживается умеренного потребления вещей, то стоит отменить, что наряд не новый. В нем Кэтрин уже появлялась на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы минувшим летом.

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Свой образ она дополнила лодочками и розовым клатчем. Изюминкой стали роскошные украшения. Миддлтон надела тиару покойной мамы принца Уильяма принцессы Дианы «Узелки любви». Она украшена жемчугом и бриллиантами. Самому украшению уже больше века. Его дизайн придумала еще королева Мария в 1914 году. Также принцесса Уэльская надела сережки Greville diamond chandelier, которые раньше носила покойная королеве Елизавете II.

Во время торжественного приема Кэтрин была мила и общалась со всеми гостями. Принц Уильм был рядом с ней. Супруги встречали послов, верховных комиссаров и других чиновкников, которые трудятся при Сент-Джеймсском дворе, пишет Daily Mail.