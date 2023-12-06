Катя Лель впервые высказалась о разводе с мужем: «Это моя жизнь, это моя реальность»

Певица Катя Лель, переживающая сейчас вторую волну популярности своего хита «Мой мармеладный», 6 декабря появилась на шоу «Звезды хайпа».

От окружающих не укрылось, что за последнее время звезда довольно сильно похудела. Не исключено, что так на Катю Лель повлиял развод с мужем Игорем Кузнецовым. Этот брак продлился пятнадцать лет. А накануне стало известно, что супруги уже довольно давно не вместе.

Катя Лель от комментариев по поводу перемен в личной жизни отказывалась. А в беседе с Teleprogramma.pro фактически признала, что развод состоялся. И это не слухи, а реальность.

«Это моя жизнь, это моя реальность», - сказала Катя Лель в ответ на вопрос о разговорах по поводу ее развода с мужем.

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