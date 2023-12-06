Утяшева засняла восьмилетнюю дочку и десятилетнего сына Воли: «Не можем оторваться от вида из окна»

Ляйсан Утяшева уже много лет трудится на телевидении. Если раньше она вела шоу «Танцы», то теперь экс-гимнастка ведет сразу несколько проектов. Более того, ей удалось построить крепкую семью.

Она счастлива в браке с Павлом Волей. Своему избраннику телеведущая подарила сына Роберта и дочку Софию. Долгое время пара лишь рассказывала о наследниках, но не показывала их. Теперь пара регулярно с ними путешествует и иногда показывает их лица.