Утяшева засняла восьмилетнюю дочку и десятилетнего сына Воли: «Не можем оторваться от вида из окна»

Ляйсан Утяшева уже много лет трудится на телевидении. Если раньше она вела шоу «Танцы», то теперь экс-гимнастка ведет сразу несколько проектов. Более того, ей удалось построить крепкую семью.
Она счастлива в браке с Павлом Волей. Своему избраннику телеведущая подарила сына Роберта и дочку Софию. Долгое время пара лишь рассказывала о наследниках, но не показывала их. Теперь пара регулярно с ними путешествует и иногда показывает их лица.
Несмотря на свой плотный график, Ляйсан успевает не только готовить, но и уделять время детям. 6 декабря ей удалось заснять дома умилительную картину. Десятилтений сын сидел на подоконнике и любовался зимними пейзажами. Его примеру последовала и восьмилетняя София. Сестра Роберта тоже любовалась закатом за окном. Утяшева выложила видео с наследниками в соцсети.
«Не можем оторваться от вида из окна», – призналась телеведущая.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сын Утяшевой растет копией своего отца. Он такой же высокой и с русыми волосами. А миниатюрная София напомнила фанатам саму Ляйсан.