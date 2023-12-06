Виолетта Чиковани о своем «голом» платье: «Чувствую себя в нем хорошо, реакция людей нравится»

В эту среду, 6 декабря, на сцене LIVE Арена состоялось музыкальное шоу «Звезды хайпа», организованное «Русским Радио» и телеканалом RU.TV. На грандиозной вечеринке собрались знаменитости, знающие толк в хайпе. Естественно, они воспользовались мероприятием, чтобы хайпануть.
Так, например, блогер Виолетта Чиковани пришла появилась на красной дорожке в наряде, которым нужно любоваться со спины. Спереди все выглядит чинно-благородно - черное платье с вырезом на груди в виде капли, покрытая голова. А вот вид сзади далеко не так скромен. Наряд открывает взору обнаженную спину и ягодицы своей обладательницы.
Виолетта Чиковани. Фото: Ольга Храбрых/Teleprohramma.pro
«Я себя хорошо чувствую в таком образе, и мне нравится реакция людей на него», - поделилась Виолетта Чиковани.
Блогер, певица и телеведущая Юлия Гаврилина рассказала, что для нее хайпом года стал поцелуй с Владимиром Яглычем.
«Хайп - это то, что крутится вокруг меня. В этом году все обсуждали мой поцелуй с Владимиром Яглычем», - отметила Юлия Гаврилина.
Пухляш и Юлия Гаврилина. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Дмитрий Красилов - Пухляш из известного клипа тоже вспомнил о своем хайпе года.
«Главный хайп года в том, что я запел», - поделился он.
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