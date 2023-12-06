Боня заявила, что в ее отношения с миллионером Смерфитом не верили: «Кем я только ни была в глазах людей – проститутка, эскортница»

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Телеведущая выслушала много неприятных замечаний в свой адрес. Теперь Виктория Боня строит новые отношения, которые также подвергаются критике.

Виктория Боня уже давно стала знаменитой. Она раньше была участницей шоу «Дома-2». Потом телеведущая переехала в Монако. Там она жила с миллионером Алексом Смерфитом. Примечательно, что светская львица даже родила от него дочку Анджелину, но свадьбу они так и не сыграли. Уже давно пара распалась. Но Боня сохранила с бывшим возлюбленным дружеские отношения. 

В этом году она перестала скрывать свой роман с новым избранником, которым оказался Руслан Гасанов. Он развивает свой бизнес и строит несколько пространств в Дубае. 

Примечательно, что Боня в последнее время сталкивается с критикой. Она сделала пластику лица, за что ее подвергли осуждению в соцсетях. Но телеведущая не стала утаивать, что привыкла к колкостям со стороны людей. Она призналась, что многие не верили в ее отношения со Смерфитом. 

«Кем я только ни была в глазах людей – шлюха, проститутка, эскортница. В чем меня только ни обвиняли, как меня только ни хейтили. Отношения с Алексом, моим бывшим и отцом Анджелины, по контракту. 

С нынешним – чуть ли не тоже по контракту. И красные дорожки я покупаю... Все, что у меня есть, создала я. Если бы я слушала всех вокруг и отдавала им пульт управления моей жизнью, то всего этого бы не было», — пояснила Виктория.

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В ее новые отношения тоже верят не все. Она снова отбивается от сплетен, что у нее якобы пиар-роман. Недавно даже выяснилось, что ее возлюбленный не развелся с бывшей избранницей. Но сама Боня отметила, что он давно расстался с женой, но она не смогла достойно принять случившееся, поэтому пока не дала ему развод. 

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