Боня заявила, что в ее отношения с миллионером Смерфитом не верили: «Кем я только ни была в глазах людей – проститутка, эскортница»

Примечательно, что Боня в последнее время сталкивается с критикой. Она сделала пластику лица, за что ее подвергли осуждению в соцсетях. Но телеведущая не стала утаивать, что привыкла к колкостям со стороны людей. Она призналась, что многие не верили в ее отношения со Смерфитом.

«Кем я только ни была в глазах людей – шлюха, проститутка, эскортница. В чем меня только ни обвиняли, как меня только ни хейтили. Отношения с Алексом, моим бывшим и отцом Анджелины, по контракту. С нынешним – чуть ли не тоже по контракту. И красные дорожки я покупаю... Все, что у меня есть, создала я. Если бы я слушала всех вокруг и отдавала им пульт управления моей жизнью, то всего этого бы не было», — пояснила Виктория.

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В ее новые отношения тоже верят не все. Она снова отбивается от сплетен, что у нее якобы пиар-роман. Недавно даже выяснилось, что ее возлюбленный не развелся с бывшей избранницей. Но сама Боня отметила, что он давно расстался с женой, но она не смогла достойно принять случившееся, поэтому пока не дала ему развод.