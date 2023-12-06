Кристина Бухынбалтэ хотела утопить в Венеции помолвочное кольцо от Вани Барзикова

Кристина Бухынбалтэ из «Дома-2» призналась, что не может расстаться с память о бывшем избраннике Иване Барзикове. Кристина рассказала, что хотела было утопить в Венеции в воде помолвочное кольцо, преподнесенное ей экс-возлюбленным, но передумала.
У девушки не хватило духу выбросить дорогой ее сердцу подарок.
Помолвочное кольцо Кристины Бухынбалтэ. Фото: соцсети Кристины Бухынбалтэ
«Находясь в Венеции, скажу честно, хотела выкинуть кольцо в воду, чтобы не напоминало о том дне, когда мне сделали предложение руки и сердца… Но это было выше моих сил», - поделилась Кристина Бухынбалтэ.
Девушка добавила, что она осознала - никто не виноват в том, что ее ожидания и реальность оказались очень разными.
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