Кристина Бухынбалтэ хотела утопить в Венеции помолвочное кольцо от Вани Барзикова

Кристина Бухынбалтэ из «Дома-2» призналась, что не может расстаться с память о бывшем избраннике Иване Барзикове. Кристина рассказала, что хотела было утопить в Венеции в воде помолвочное кольцо, преподнесенное ей экс-возлюбленным, но передумала.

У девушки не хватило духу выбросить дорогой ее сердцу подарок.