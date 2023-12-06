Александр Лазарев стал главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии

Так как в «Ленкоме» уже давно главным режиссером является Алексей Франдетти, то многие догадались, что Лазареву скорее всего предложили работу в Центральном академическом театре Российской армии. 6 декабря он вступил в новую должность и уже на следующий день будет представлен труппе.

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К слову, ранее артист уже был там. Во время учебы в Школе-студии МХАТ в конце 80-х на два года его забирали служить в составе военной команды при Центральном театре Советской Армии.

К слову, в «Ленкоме» поздравили Лазарева. Там он тоже продолжит работать, участвуя в спектаклях. Артист надеется, что ему удастся совмещать две работы, пишет KP.RU.