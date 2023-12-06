Александр Лазарев стал главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии

Александр Лазарев является известным актером и телеведущим. Уже 33 года он служит в театре «Ленком». Бывший председатель СТД Александр Калягин сделал предложение Александру Александровичу стать его преемником.
Тогда артист отказался, так как уже ждал решения по поводу руководящей должности. Так как на такие места обычно рассматривают несколько кандидатов, он предпочел дождаться окончательного решения.
Так как в «Ленкоме» уже давно главным режиссером является Алексей Франдетти, то многие догадались, что Лазареву скорее всего предложили работу в Центральном академическом театре Российской армии. 6 декабря он вступил в новую должность и уже на следующий день будет представлен труппе.
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К слову, ранее артист уже был там. Во время учебы в Школе-студии МХАТ в конце 80-х на два года его забирали служить в составе военной команды при Центральном театре Советской Армии.
К слову, в «Ленкоме» поздравили Лазарева. Там он тоже продолжит работать, участвуя в спектаклях. Артист надеется, что ему удастся совмещать две работы, пишет KP.RU.