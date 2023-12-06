Алена Ашмарина из «Дома-2» сменила имидж: «Я решилась на кардинально другой образ»

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина — владелица собственной студии волос. Она с удовольствием занимается преображением других и не против того, чтобы поэкспериментировать со своими образами.

Некоторое время назад Алена Ашмарина носила длинные волосы, довольно часто меняя их цвет, затем побрилась налысо. А теперь стала носить короткую стрижку, с одной стороны выбрив виски. А еще Алена стала по-другому делать макияж. На глазах появились очень активные стрелки.