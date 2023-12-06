Муж Распутиной: «Все разговоры о нашей свадьбе с Машей — полная чушь и выдумка»

Муж известной певицы Маши Распутиной опроверг новости о скорой свадьбе со звездой.
Виктор Захаров назвал сообщения об официальной регистрации брака с Распутиной выдумкой. Он все еще связан законными отношениями с другой женщиной, первой супругой Еленой.
«Никакого официального развода, как утверждают в прессе, у нас еще не было. Суд еще не закончился. Все разговоры о нашей свадьбе с Машей — полная чушь и выдумка», — заявил Виктор Захаров.
Он добавил, что его явно хотят стравить с бывшей женой. И даже допустил, что это может делать его младшая дочь.
Напомним, с Виктором Захаровым певица Маша Распутина живет вместе уже 25 лет. У пары есть дочь Мария. Все эти годы отсутствие штампа в паспорте не мешали Маше Распутиной и Виктору Захарову быть счастливыми. А сама Распутина не раз давала понять, что даже после официального развода Захарова вряд ли отправится с ним в ЗАГС.
По материалам MK.RU
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