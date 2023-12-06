Бузова и Кока пришли в платьях с бантами, а Утяшева - в модной шубе: в чем звезды появились на новогоднем шоу Comedy Club

Приближается наступление 2024 года. Главная ночь в году считается особенной. Обычно Новый год многие по традиции отмечают дома в кругу родных. На столе можно увидеть салаты и сытное горячее, а по телевизору весь день идут старые фильмы, концерты и шоу. На канале ТНТ уже давно выходит Comedy Club.

Обычно именно это шоу притягивает к экранам зрителей. А праздничный выпуск всегда особенный, так как собирается особенно много звезд, и юмористы вместе с ними поют в караоке, играют в игры и готовятся отмечать главное событие года.