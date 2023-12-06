Бузова и Кока пришли в платьях с бантами, а Утяшева - в модной шубе: в чем звезды появились на новогоднем шоу Comedy Club

Приближается наступление 2024 года. Главная ночь в году считается особенной. Обычно Новый год многие по традиции отмечают дома в кругу родных. На столе можно увидеть салаты и сытное горячее, а по телевизору весь день идут старые фильмы, концерты и шоу. На канале ТНТ уже давно выходит Comedy Club.
Обычно именно это шоу притягивает к экранам зрителей. А праздничный выпуск всегда особенный, так как собирается особенно много звезд, и юмористы вместе с ними поют в караоке, играют в игры и готовятся отмечать главное событие года.
На этот раз артисты постарались, чтобы выглядеть ослепительно. Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина приехала на съемки нового выпуска. Она лишь недавно снова стала мамой. У певицы родился сын Демьян от нового мужа, бизнесмена Дмитрия Спиридонова.
Катина быстро вернулась в форму. На публике она предстала в алых брюках и черном приталенном жакете. Артистка подчеркнула стройность. Ее сопровождал супруг, который заявил, что захотел поддержать певицу на съемках.
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Фото: соцсети Лены Катиной
Также не могла пропустить такое событие Ольга Бузова. Она много лет являлась лицом ТНТ и продолжает вести шоу «Новые звезды в Африке». А недавно артистка ездила в Китай, где прошли съемки нового проекта «Сокровища императора».
Артистка облачилась в черное платье-бюстье с пышной юбкой и десятками крохотных розовых бантиков. Лук в кукольном стиле также дополняли туфли в такой же стилистике и розовые перчатки. Ей сделали высокий хвост с бантом и макияж с акцентом на глаза. К выходу ее готовил стилист Никита Карстен.
Но это был не единственный ее образ за вечер. Позже Бузова переоделась уже в мерцающее нежно-голубое платье миди с сапогами в тон. Она поддержала тренд на стиль русалочки. Певица повидалась в студии с актером Олегом Верещагиным.
Ольга Бузова и Олег Верещагин. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Также Ольга покрасовалась за столиком. Она засветила Владимира Винокура, который приехал на съемки, а также Григория Лепса. За соседним столиком в черном платье сидела Клава Кока, которая прильнула к возлюбленному Александру Поверинову.
Мужчины предпочли надеть черные смокинги с белыми рубашками. Именно так был одет Дмитрий Маликов, который пришел с женой Еленой Изаксон.
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Был элегантным и Александр Ревва. Он раньше был резидентом Comedy Club. Теперь актер все чаще снимается в кино и выступает с песнями под псевдонимом Артур Пирожков. На съемки он приехал с женой Анжеликой. Она отказалась от платья в пользу броского костюма. Супруга звезды была в жакете с пайетками и белой рубашке. Пара сидела рядом с Бузовой.
Александр Ревва с женой. Фото: соцсети Анжелики Реввы
По всей видимости, Клава Кока успела также подготовить несколько образов. Она отметилась не только в черном аутфите. Певица сняла видео в Барвихе, где снимают шоу, в коротком платье цвета Барби с очень объемным бантом. Лук дополнили белые сапоги на высокой платформе. Она кружилась на руках у своего бойфренда. Не обошлось без поцелуев.
«Знакомство Барби и Кена», — шутливо заявила Кока.
«Не переживайте, это было прописано в контракте», — решил раззадорить хейтеров Александр.
Напомним, что певица искала свою любовь на шоу. Когда она выбрала высокого и привлекательного Поверинова, появилось много людей, которые заподозрил, что это лишь пиар-роман. Артистка вынуждена регулярно давать отпор критикам из-за своих новых отношений.
Появление Ляйсан Утяшевой произвело настоящий фурор. Жена Павла Воли редко пропускает громкие событие. А шоу он ведет из года в год, поэтому Ляйсан снова пришла его поддержать. Она щегольнула в черном мини-платье с эффектом мерцания и короткой модной шубке из экомеха.
Лук дополняли колготки и ботильоны. Даже маникюр она подобрала в тон своему наряду, сделав черные ногти в крапинку. На красной дорожке жену Павла встретили длинноногие девушки, которые тоже нарядились.
Хоть Ксения Бородина и не дружит с Ольгой Бузовой, она тоже приехала на съемки. Телеведущая тоже была с личным стилистом Алеко. А вот свой образ она демонстрировать не стала, сохранив интригу. Пока также остается тайной, появится ли в эфире Марина Кравец.
Недавно она объявила о второй беременности. Пока актриса скрывает живот с помощью нарядов. Она также снялась в новогоднем ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию» с Мариной Федункив. В фильме примут участие многие знаменитости, включая Филиппа Киркорова.