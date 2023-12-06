Виктория Боня получила в подарок кольцо с бриллиантом

Светская львица и экс-участница «Дома-2» Вика Боня похвасталась новым кольцом с увесистым бриллиантом. По словам Вики Бони, этот подарок в ее жизни был напророчен вещим сном. Сначала Вика Боня увидела бриллианты во сне, а затем — коробочку с ними наяву.
«Мне уже давно снятся вещие сны, вчера ночью мне снились бриллианты, и сегодня я получаю это кольцо. В моей Вселенной все работает именно так», — поделилась Виктория Боня.
Кольцо с бриллиантом, подаренное Боне. Фото: скрин из соцсети Вики Бони
Виктория Боня решила не рассказывать, кто же сделал ей столь дорогое преподношение. Мнения пользователей Сети разделились: одни считают, что кольцо с бриллиантом — подарок нового бойфренда Вики Бони, бизнесмена Руслана Гасанова. Другие же уверены, что Вика Боня купила кольцо, или же взяла его напрокат, чтобы снять эффектное видео для микроблога.
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