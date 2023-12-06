Виктория Боня получила в подарок кольцо с бриллиантом

Светская львица и экс-участница «Дома-2» Вика Боня похвасталась новым кольцом с увесистым бриллиантом. По словам Вики Бони, этот подарок в ее жизни был напророчен вещим сном. Сначала Вика Боня увидела бриллианты во сне, а затем — коробочку с ними наяву.

«Мне уже давно снятся вещие сны, вчера ночью мне снились бриллианты, и сегодня я получаю это кольцо. В моей Вселенной все работает именно так», — поделилась Виктория Боня.