Равшана Куркова засняла своего трехлетнего сына у елки: «Почти дошкольник»

Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в кино. Она пошла по стопам своей мамы Рано Кубаевой и отца Бахрама Матчанова. В копилке актрисы десятки ярких ролей. Многие ее любят за роль в сериале «А у нас во дворе». Примечательно, что долгое время ей удавалось скрывать личную жизнь.
Она тайно родила сына Гаспара. Не так давно ему исполнилось три года. А весной артистка сообщила, что у нее родилась дочка Самира. Малышку пока звезда показывает редко. А вот успехами старшего наследника делится регулярно.
6 декабря Равшана решила опубликовать новые фото с сыном. Она прогулялась с ним по Москве, которая уже украшена к Новому году. Мальчик был в пуховых штанах и пуховике. Актриса запечатлела его у нарядной елки. Также Гаспар встал у столба, где были отметки роста с подписями. Он уже 110 см в росте. Для него подойдет обычно автокресло.
«Почти дошкольник», – отметила Куркова.
Гаспар. Фото: соцсети Равшаны Курковой
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники поразились тому, как быстро растет мальчик. Многие отметили, что он очень сильно похож на свою маму. Гаспар унаследовал ее выразительные глаза и темные волосы. Напомним, что папой малыша является ресторатор Сергей Амарян. Однако Куркова с ним рассталась. Теперь у бизнесмена есть новая возлюбленная. А вот кто является отцом дочки актрисы, остается тайной.