Равшана Куркова засняла своего трехлетнего сына у елки: «Почти дошкольник»

Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в кино. Она пошла по стопам своей мамы Рано Кубаевой и отца Бахрама Матчанова. В копилке актрисы десятки ярких ролей. Многие ее любят за роль в сериале «А у нас во дворе». Примечательно, что долгое время ей удавалось скрывать личную жизнь.

Она тайно родила сына Гаспара. Не так давно ему исполнилось три года. А весной артистка сообщила, что у нее родилась дочка Самира. Малышку пока звезда показывает редко. А вот успехами старшего наследника делится регулярно.