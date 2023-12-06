Юлия Ефременкова купила третью квартиру в Краснодаре: «Одна в ипотеку и две за наличку»

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова похвасталась крупным приобретением. Она стала владелицей очередной квартиры в Краснодаре. Всего же в этом южном городе Ефременкова купила три квартиры.

«Одна в ипотеку и две за наличку», - поделилась Юлия Ефременкова.

Она дала понять, что таким образом вкладывает имеющиеся у нее средства. Ведь квартиры постоянно дорожают, а значит, по мнению Юлии Ефременковой, это вложение гарантированно принесет ей доход. У Ефременковой, напомним, есть две квартиры в Москве. Тоже купленные в ипотеку.

«Никто не понимает, зачем мне столько квартир. У нас в стране инфляция, квартиры будут сами себя окупать. Я ничего не теряю, я только приобретаю. Я очень рада и останавливаться на этом не хочу», - добавила Юлия Ефременкова.

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