Наталья Фриске о подросшей дочери: «Обожает играть в мои куклы»

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске одна воспитывает дочку Луну. Малышка растет в любви и заботе мамы и бабушки с дедушкой. Родители Жанны и Натальи Фриске, лишенные возможности общаться со старшим внуком Платоном, всю свою любовь и ласку дарят маленькой Луняше.

Наталья Фриске часто снимает видео с участием дочери и показывает их поклонникам. Молодая мама запечатлела, как ее подросшая дочь играет в дочки-матери.

Маленькая Луна берет куклу, надевает ей шапочку, усаживает в игрушечную коляску. Наталья Фриске умиляется тому, как дочь копирует ее. Оказывается, малышка особенно любит играть с куклой, которая когда-то принадлежала ее маме.