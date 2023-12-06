Маша Распутина готовится к свадьбе с бизнесменом Виктором Захаровым, с которым была вместе 24 года

Маша Распутина много лет выступает на сцене. Она является известной исполнительницей. Даже Филипп Киркоров восхщался ее красотой. Но певица уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Виктором Захаровым. Они живут вместе уже 24 года, но свадьбу так и не сыграли. У пары даже есть дочка Мария.
Два года назад разгорелся скандал, когда выяснилось, что у Захарова есть жена Елена, которая растит дочку и сына. Она признавалась, что готова оформить развод, но если ее супруг отдаст ей часть недвижимости, включая роскошный четырехэтажный особняк в подмосковной деревне Таганьково, где Распутина живет с родней.
Дочка певицы на этот раз рассказала, что имущественный спор был решен. Виктор получил долгожданный развод. Более того, ему удалось оставить себе дом. Мария очень этому рада. Также она отметила, что ее мама вполне может сыграть свадьбу теперь, когда для этого нет никаких препятствий.
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«Вполне возможно. В солидном возрасте женятся? А почему бы и нет. Думаю, есть такие пары.
У отца муторно все было с этим разводом. Они очень долго делили имущество. В любом случае это дела отца. Я просто рада, что дом остался у нас», — пояснила дочка звезду в беседе с «KP.RU».
Напомним, что у Распутиной также есть дочь Лидия, которая родилась в первом браке артистки с Владимиром Ермаковым.