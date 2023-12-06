Маша Распутина готовится к свадьбе с бизнесменом Виктором Захаровым, с которым была вместе 24 года

Маша Распутина много лет выступает на сцене. Она является известной исполнительницей. Даже Филипп Киркоров восхщался ее красотой. Но певица уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Виктором Захаровым. Они живут вместе уже 24 года, но свадьбу так и не сыграли. У пары даже есть дочка Мария.

Два года назад разгорелся скандал, когда выяснилось, что у Захарова есть жена Елена, которая растит дочку и сына. Она признавалась, что готова оформить развод, но если ее супруг отдаст ей часть недвижимости, включая роскошный четырехэтажный особняк в подмосковной деревне Таганьково, где Распутина живет с родней.