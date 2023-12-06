Ляйсан Утяшева показала, как Павел Воля прибивает гвозди дома: «Зарисовка из обычной жизни»

Ляйсан Утяшева уже давно строит карьеру на телевидении. Бывшая художественная гимнастка ведет несколько шоу. В этом году она также работала с мужем Павлом Волей. Они вели шоу «Выжить в Дубае», а недавно также снялись в новом сезоне, который называется «Выжить в Самарканде».
Супруги демонстрируют настоящую семейную идиллию даже спустя 10 лет совместной жизни. 5 декабря Ляйсан решила поделиться кадрами, показав, что ее муж умеет решать простые бытовые дела.
На кадрах Воля стоит в коридоре. Он вешал новые рамочки с фотографиями на стену. На полу лежали мотолок и гвозди. Ляйсан полюбовалась этой картиной. При этом у нее в гостях была подруга. Она предложила ей отведать домашней еды. В кастрюле были котлеты и суп.
«Сама готовила», – отметила телеведущая.
«Зарисовка из обычной жизни: Павел, молоток, гвозди», – также сказала она.
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Напомним, что Ляйсан с самого начала отношений баловала возлюбленного своей готовкой. Даже предложение руки и сердца он ей сделал на кухне. Также у пары растут дети: София и Роберт. Их телеведущая старается кормить только домашней едой. К слову, малыши и сами уже пробуют готовить. Не раз родители хвастались тем, как они пекут пиццу и другие блюда.