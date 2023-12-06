Ляйсан Утяшева показала, как Павел Воля прибивает гвозди дома: «Зарисовка из обычной жизни»

Ляйсан Утяшева уже давно строит карьеру на телевидении. Бывшая художественная гимнастка ведет несколько шоу. В этом году она также работала с мужем Павлом Волей. Они вели шоу «Выжить в Дубае», а недавно также снялись в новом сезоне, который называется «Выжить в Самарканде».

Супруги демонстрируют настоящую семейную идиллию даже спустя 10 лет совместной жизни. 5 декабря Ляйсан решила поделиться кадрами, показав, что ее муж умеет решать простые бытовые дела.