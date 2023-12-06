Рита Агибалова из «Дома-2» отметила два года своей фирмы на Кипре: «Это невероятно окрыляет»

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова не только мама двоих детей, популярный блогер, но еще и бизнесвумен. Два года назад Рита Агибалова открыла на Кипре собственное агентство по недвижимости и на днях отметила его очередной день рождения.

Рита Агибалова рассказала. что за это время ей удалось собрать отличную профессиональную команду, в которую входят представители разных национальностей, но все они объединены общими целями и делом.

«Для меня это первый опыт работы в команде. Это не всегда просто, но когда ты чувствуешь, что получается, и начинаешь видеть результат - это невероятно окрыляет», - поделилась Рита Агибалова.

Она рассказала, что у ее команды роскошный офис с видом на море. И оформила Рита его в средиземноморском стиле. По признанию Риты Агибаловой, офис настолько хорош, что все клиенты и партнеры, посещая его, выражают Рите свои восторги по поводу дизайна помещения.

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