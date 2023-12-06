Филипп Киркоров о певице Жасмин: «Она мне как сестренка»

В минувшее воскресенье, 3 декабря, в Санкт-Петербурге, в «Ледовом дворце» состоялся грандиозный музыкальный праздник - ХI церемония вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио».

Это мероприятие посетили девять тысяч зрителей - непосредственно в «Ледовом дворце» и еще более трех миллионов посмотрели его в сервисе «Одноклассники».

Одним из главных сюрпризов вечера стало появление на сцене неожиданного дуэта - поп-короля Филиппа Киркорова и певицы Жасмин. Они представили на суд публики новую композицию под названием «Личное тело». Филипп Киркоров заверил всех, что эту песню ждет очень долгая и успешная жизнь.

Поп-король добавил, что релиз песни планировался на весну. Так как декабрь - не самое подходящее время для премьер.