Ирина Безрукова рассказала про своего покойного сына: «Ребенок был необыкновенный»

6 декабря актриса решила написать трогательные слова, которые посвятила покойному наследнику. Ему могло бы исполнится 34 года. Она сделала видео с фотографиями Андрея. По словам Безруковой, именно 6 декабря был и остается для нее самым счастливым в жизни.

«Не знаю как я заслужила и заслужила ли? Что меня выбрала такая ангельская душа, поскольку ребенок был необыкновенный… Конечно он, как и все, шалил, упрямился, смешил меня. Но он всегда был чище, мудрее и лучше. За всю его 25-летнюю жизнь, он не совершил ни одной серьезной ошибки, в первую очередь всегда думал о других, спешил утешить, поддержать..В свои юные годы был мне духовным примером. Мне теперь остается только стараться соответствовать», – рассказала она.

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Также артистка отметила, что друзья продолжают помнить Андрея. Поклонники были тронуты. Многие отметили, что не могли сдержать слез. Напомним, что в этом году в шоу «Секрет на миллион» Ирина поведала, что хотела снова стать мамой. Она даже ездила ради этого в клинику за границей. С помочью ЭКО ей удалось забеременеть, но выносить ребенка актриса не смогла. Тогда же ее отношения с Сергеем Безруковым разрушились.