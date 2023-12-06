Сервис «Яндекс Музыка» назвал самых популярных артистов среди своих слушателей

В минувший вторник, 5 декабря, сервис «Яндекс.Музыка» впервые собрал музыкантов, своих партнеров и друзей, чтобы объявить победителей в номинациях. Мероприятие прошло в помещении и на сцене МХАТ имени М. Горького.

В самом начале вечера было объявлено о новом инструменте от «Яндекс.Музыки» под названием «Донаты от фанатов». Платформа выделила 100 миллионов рублей на удвоение донатов артистам на их новые релизы. Эта новость была встречена громкими аплодисментами.

Итак, победителем в номинации «Выбор редакции» стала группа CREAM SODA — за вклад в развитие поп-музыки. «Артистом года» стал A.V.G., а артисткой — Аnna Asti.

«Группой года» назван коллектив Artik & Asti. Трекам этой группы отдало предпочтение наибольшее количество пользователей. В номинации «Альбом года» победа досталась «AA LANGUAGE 2» Aarne. Instasamka стала «покорительницей чарта». Исполнительница чаще других входила в десятку лучших и дольше всех удерживала первое место. Instasamka победила и в номинации «Караоке-хит года».

«Треком года» стал ремикс «Плохой девочки» группы «Винтаж» и молодых исполнителей ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT. Композиция собрала рекордное число прослушиваний в первые дни после выхода и побывал на вершине чарта «Яндекс.Музыки».

Добавим, что ведущими мероприятия стали Константин Анисимов и Катя IOWA.

На этом празднике побывали многие знаменитые исполнители, включая Глюкозу, Найка Борзова, Алену Свиридову, Мари Краймбрери, Еву Польну, Настасью Самбурскую и других.

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