42-летняя Даша Жукова ждет ребенка от греческого миллиардера

Даша Жукова много лет занимается своим бизнесом. Она состояла в браке с российским мультимиллиардером Романом Абрамовичем. У них родились сын Аарон Александр и дочь Лея. Но в 2017 году супруги развелись. При этом, будучи родителями, они смогли сохранить дружеские отношениях.
Вскоре после этого у светской львицы завязался роман с миллиардером Ставросом Ниархосом III. Их стали видеть вместе на вечеринках. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в 2019 году, а спустя два года у них родился сын Филипп. Бизнесвумен живет за границей и не рассказывает о личной жизни.
Теперь стало известно, что Жукова снова беременна. Она ждет ребенка от своего богатого мужа. В Сети появилось новое фото Даши, на котором виден уже округлившийся живот. Пока сама звезда не комментирует скорое прибавление в семье.
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Напомним, что ранее она признавалась, что материнство в 40 лет отличается от материнства в 29. Но ей помогают родственники. Жукова живет в Лос-Анджелесе. А вот Абрамович уже не первый год проживает в Турции. Бизнесмен строит отношения с моделью Александрой Корендюк.