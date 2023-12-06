42-летняя Даша Жукова ждет ребенка от греческого миллиардера

Даша Жукова много лет занимается своим бизнесом. Она состояла в браке с российским мультимиллиардером Романом Абрамовичем. У них родились сын Аарон Александр и дочь Лея. Но в 2017 году супруги развелись. При этом, будучи родителями, они смогли сохранить дружеские отношениях.

Вскоре после этого у светской львицы завязался роман с миллиардером Ставросом Ниархосом III. Их стали видеть вместе на вечеринках. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в 2019 году, а спустя два года у них родился сын Филипп. Бизнесвумен живет за границей и не рассказывает о личной жизни.