Уехавший из России Андрей Бурковский вернется в сериал «Медиатор 3»

4 января в онлайн-кинотеатре Start и на платформе «Кинопоиска» начнется показ нового сезона психологического триллера «Медиатор».

В проект вернутся такие актеры, как Андрей Бурковский, Ирина Старшенбаум, а также Анна Каменкова.

Впервые к актерам сериала присоединятся Софья Лебедева, Владислав Ценев, Наташа Швец, Виктория Клинкова, Павел Савинков и другие артисты.

Бурковский рассказал, что возвращался к роли «по наитию». Персонаж уже жил в нем, нужно было лишь ощутить его внутри себя.

«Но в жизни я, конечно, не говорю такие слова людям, на которые способен Андрей Павлов, по крайней мере стараюсь. В жизни больше топлива дает хорошее отношение и добрые слова», — уточнил уехавший из страны актер.

Своего героя Павлова Бурковский считает ни плохим, ни хорошим, он слишком противоречив. Актер заметил, что его персонаж может делать и говорить совершенно неприятные вещи, но для блага других, общего дела, а также достижения хороших целей.

В новом сезоне Андрей Павлов, который работает профессиональным переговорщиком, попытается переосмыслить собственные стереотипы и станет объектом социальной травли.

Павлов начнет сложный поиск самого себя и именно в этот момент на его пути возникнет следователь Женя, которую сыграет Софья Лебедева. Удивительное дело она расследует: повсеместно исчезают в никуда горожане, жестоко убивают девушек одну за другой. Следы приводят к загадочной личности, который именует себя Степным Волком (его сыграл актер Владислав Ценев). Это главарь подозрительной секты «бегунов»…

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