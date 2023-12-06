Лариса Долина раскрыла подробности своей болезни: «Сильнейший отек и горящая трахея»

На следующий день Лариса Александровна вышла на связь в соцсети. Она объяснила, что произошло. Певица выразила благодарность зрителям за то, что они не ушли, хоть она и сократила программу в Доме музыки.

«Я вчера пережила один из самых тяжелых дней в моей концертной жизни», — отметила она.

«Три дня назад начала кашлять. В таких случаях моментально принимаю меры, но, видимо, немного, но опоздала… Уже была повреждена трахея, которая и не давала в полную силу «дышать» моим связкам. Это было понятно в день концерта. В таких случаях концерты отменяются, но не в моем.

Я очень люблю зрителей, поэтому приняла крайние меры: весь вечер в зале дежурила фониатр Надежда Селиверстовна Гвоздецкая, которая лечит весь Большой театр, Театр Станиславского и Немировича-Данченко, мюзикловых артистов. Она меня буквально спасала весь вечер…

Две песни спою и все… Больше не вытягиваю… Бегу к ней за кулисы — залить нужные лекарства на связки. И так на протяжении всего концерта… 12 раз получилось, да еще и антибиотик пришлось выпить — сильнейший отек и горящая трахея», — рассказала звезда.