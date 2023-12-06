Лариса Долина раскрыла подробности своей болезни: «Сильнейший отек и горящая трахея»

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

68-летняя певица призналась, что пережила самый тяжелый день в своей жизни. Ларисе Долиной оказывали помощь врачи во время концерта, но выступления она не отменила.

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она является одной из самых известных джазовых исполнительниц. Также певица преподает вокал и не раз выступала в дуэте с молодыми исполнителями. В свои 68 лет она активно дает концерты и не перестает следить за своей внешностью. 

А накануне артистка дала концерт, но уже во время выступления призналась, что у нее появились проблемы со здоровьем. Она приняла решение продолжить концерт, но уходила за кулисы, чтобы врачи оказывали ей помощь. 

На следующий день Лариса Александровна вышла на связь в соцсети. Она объяснила, что произошло. Певица выразила благодарность зрителям за то, что они не ушли, хоть она и сократила программу в Доме музыки. 

«Я вчера пережила один из самых тяжелых дней в моей концертной жизни», — отметила она. 

«Три дня назад начала кашлять. В таких случаях моментально принимаю меры, но, видимо, немного, но опоздала… Уже была повреждена трахея, которая и не давала в полную силу «дышать» моим связкам. Это было понятно в день концерта. В таких случаях концерты отменяются, но не в моем. 

Я очень люблю зрителей, поэтому приняла крайние меры: весь вечер в зале дежурила фониатр Надежда Селиверстовна Гвоздецкая, которая лечит весь Большой театр, Театр Станиславского и Немировича-Данченко, мюзикловых артистов. Она меня буквально спасала весь вечер… 

Две песни спою и все… Больше не вытягиваю… Бегу к ней за кулисы — залить нужные лекарства на связки. И так на протяжении всего концерта… 12 раз получилось, да еще и антибиотик пришлось выпить — сильнейший отек и горящая трахея», — рассказала звезда. 

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Поклонники поддержали артистку. Многие отметили, что Долина отработала концерт на все 100%. Ей пожелали скорейшего выздоровления. 

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