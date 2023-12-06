Дочка Ксении Бородиной призналась Иде Галич, что у ее мамы есть возлюбленный

Ведущая соревновалась со школьниками в знаниях. Примечательно, что дочке, которая учится в восьмом классе, она проиграла, неправильно дав ответ на математическую задачу. Ида также успела поговорить с Марусей. Наследница Бородиной рассказала, что не любит музыку и слушает лишь те песни, которые включает мама.

Галич также поинтересовалась, есть ли у наследницы звезды мальчик, но та ответила, что нет.

«Мне никто не нравится», — заверила она.

После этого ведущая шоу спросила, есть ли «мальчик» у ее мамы. Бородина в этот момент стала звонко смеяться. Однако дочка успела дать ответ.

«Есть!» — с улыбкой призналась Маруся.

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Однако концентрироваться на этой теме они не стали. Напомним, что после второго развода Ксения заявила, что больше не будет рассказывать о личной жизни. Однако иногда она публикует фото, на которых ее держит за руку мужчина. Также ее бывший муж Курбан Омаров рассказывал, что телеведущая закрутила роман с его близким другом Трофимом Семищенко. Но неизвестно, продолжила она строить с ним отношения или встретила нового избранника.