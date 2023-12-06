Дочка Любови Успенской изменила фамилию и взяла второе имя

Любовь Успенская уже давно стала известной певицей. В 69 лет она продолжает строить карьеру и не боится экспериментировать. По ее стопам пошла дочка Татьяна Плаксина. У них несколько лет назад были напряженные отношения. Однако артистке удалось помириться с наследницей. Для нее дочка — желанный ребенок.
Она была в браке четыре раза. От первого мужа у звезды родились двое сыновей-близнецов, но они умерли. Она уже не думала, что станет мамой, но в отношениях с бизнесменом Александром Плаксиным у нее родилась дочка. Татьяна много лет прожила в США, получила там образование и много путешествовала.
Примечательно, что Успенская свою наследницу назвала Татьяна Александровна Плаксина. Но потом дочка певицы захотела изменить свое имя и фамилию на западный манер. В Сеть попали ее документы, где она значится как «Татьяна Лилиан Плаксин».
Таким образом девушка взяла второе имя, сократила фамилию и отказалась от своего отчества. При этом наследница артистки строит карьеру под псевдонимом Пача Тати.
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Напомним, что раньше Татьяна часто общалась с отцом. Однако Успенская признавалась, что он плохо влиял на дочку. Теперь певица уже взяла под свое крыло наследницу. Она недавно призналась, что готова стать бабушкой, поэтому ждет внуков.