Дочка Любови Успенской изменила фамилию и взяла второе имя

Любовь Успенская уже давно стала известной певицей. В 69 лет она продолжает строить карьеру и не боится экспериментировать. По ее стопам пошла дочка Татьяна Плаксина. У них несколько лет назад были напряженные отношения. Однако артистке удалось помириться с наследницей. Для нее дочка — желанный ребенок.

Она была в браке четыре раза. От первого мужа у звезды родились двое сыновей-близнецов, но они умерли. Она уже не думала, что станет мамой, но в отношениях с бизнесменом Александром Плаксиным у нее родилась дочка. Татьяна много лет прожила в США, получила там образование и много путешествовала.