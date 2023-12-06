Сотруднице бутика, продавшей Пугачевой одежду на 5 тысяч евро на Кипре, объявили выговор за излишнее внимание к певице

Накануне Алла Пугачева засветилась в одном из бутиков модной дамской одежды, где потратила 5 тысяч евро. Народная артистка с удовольствием общалась с местной продавщицей и, не кривя душой, поведала ей, что вынуждена на чужбине обновлять свой гардероб. Особенно это касается обуви.

Из-за неблагоприятной погоды в этой стране (жара и высокая влажность) Алла Пугачева страдает отеками, из-за чего у нее увеличился размер.

Как оказалось, позже русскоговорящей сотруднице кипрского бутика руководство объявило выговор, пишет МК.RU. Менеджерам магазина не понравилось, что продавщица уделяла Пугачевой слишком много внимания, ставя других посетителей торгового зала на второй план.

По данным издания, Алла Борисовна не знакома публике на Кипре, поэтому руководители бутика не поняли подобострастного отношения к ней продавщицы.

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