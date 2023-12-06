В пансионате для пожилых людей умерла актриса Елена Корнилова

В доме престарелых на Большой Филевской умерла на 86 году жизни актриса Елена Корнилова. Первой в ее комнате нашла медицинская сестра заведения приблизительно спустя пару часов после ее ухода на тот свет. Пока причина смерти артистки неизвестна.
Близкие Елены Корниловой приняли решение поселить звезду советского и российского кино в престижный пансионат для пожилых людей из-за того, что артистка в последнее время часто стала жаловаться на недомогания, и ей требовалась постоянная помощь.
Отметим, что советский зритель впервые услышал о Елене Корниловой после ее участия в фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания». Россияне ее помнят по детективным сериалам «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и так далее.
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