Шарлот попросил прощения у SHAMAN и Екатерины Мизулиной

Как сообщает SHOT, Шарлот даже попросил прощения у SHAMAN и Екатериной Мизулиной. Свои извинения он передал певцу и главе Лиги безопасного интернета через сотрудников СИЗО. И пообещал покаяться перед ними лично, как только выйдет на свободу.

Напомним, на артиста и чиновницу Шарлот набросился через соцсети, вызвав SHAMAN на творческую дуэль, уничижая его музыкальные данные. Что касается Мизулиной, то ей он посвятил оскорбительную композицию.

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