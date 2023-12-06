Шарлот попросил прощения у SHAMAN и Екатерины Мизулиной

Певца Шарлота заключили под стражу примерно до 24 января после суда 2 декабря. Во время заседания, а также в СИЗО артист ведет себя тихо, вежливо, интеллигентно.
Как сообщает SHOT, Шарлот даже попросил прощения у SHAMAN и Екатериной Мизулиной. Свои извинения он передал певцу и главе Лиги безопасного интернета через сотрудников СИЗО. И пообещал покаяться перед ними лично, как только выйдет на свободу.
Напомним, на артиста и чиновницу Шарлот набросился через соцсети, вызвав SHAMAN на творческую дуэль, уничижая его музыкальные данные. Что касается Мизулиной, то ей он посвятил оскорбительную композицию.
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