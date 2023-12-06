Нигай призналась, что после «Новых звезд в Африке» переедает сладким: «Опять съела на ночь шоколад»

Карина Нигай. Стоп-кадр: шоу «Новые звезды в Африке» / ТНТ

Стилист и блогер поправилась на 5 килограммов после окончания проекта.

Стилист и фэшн-блогер Карина Нигай не может справиться с расстройством пищевого поведения после участия в шоу «Новые звезды в Африке». Она долгое время поедала пищу огромными порциями и набрала лишних пять килограммов, из-за чего ей пришлось сесть на диету.

Звезда не скрывает, что ущемлять себя в питании сейчас ей очень тяжело. До сих пор она совершенно не способна отказать себе в сладком.

В личном блоге Карина Нигай накануне пожаловалась поклонникам: «Опять съела на ночь шоколад».

Участница проекта на выживание сказала, что старается не сильно корить себя за это и поднимает себе настроение при помощи танцев.

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