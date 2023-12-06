27-летняя дочь Заворотнюк призналась, живя в Дубае, что впервые стала сама готовить

Анна Заворотнюк так и не раскрыла до конца свой семейный статус. У нее есть возлюбленный, но является ли он для нее законным супругом, для россиян остается загадкой.
Однажды в соцсетях она подписала фото: «Романтик с мужем». Однако снимков со свадьбой и обручальным колечком никто не видел. Не исключено, что избранник дочки Анастасии Заворотнюк — муж гражданский.
Тем не менее наследница актрисы, страдающей онкологией, ради своего любимого мужчины покинула Россию. Вначале они жили в Баку, а потом перебрались в Дубай.
Здесь Анна Заворотнюк приобрела новый для себя навык — впервые в жизни стала готовить еду для себя и своего мужчины. Знаменитость сообщила, что ей это даже стало нравиться, но есть одно блюдо, которое никак ей не дается, — это сырники.
«Надо было добавить муку, соль, сахар, ванилин, вылепить вот такие кружочки, запечь их на сковородке, но получилось невкусно. Не понимаю, что я сделала не так?» — удивилась Анна Заворотнюк в соцсетях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».