27-летняя дочь Заворотнюк призналась, живя в Дубае, что впервые стала сама готовить

Анна Заворотнюк так и не раскрыла до конца свой семейный статус. У нее есть возлюбленный, но является ли он для нее законным супругом, для россиян остается загадкой.

Однажды в соцсетях она подписала фото: «Романтик с мужем». Однако снимков со свадьбой и обручальным колечком никто не видел. Не исключено, что избранник дочки Анастасии Заворотнюк — муж гражданский.

Тем не менее наследница актрисы, страдающей онкологией, ради своего любимого мужчины покинула Россию. Вначале они жили в Баку, а потом перебрались в Дубай.