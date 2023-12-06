Павел Майков из «Бригады» о критике сериала «Слово пацана»: «Не нравится кино — не смотри»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова наделал много шума в общественном пространстве. Лента повествует о реальных событиях, показывая, как создавались уличные группировки, которые до сих пор вызывают опасения у переживших ту эпоху людей. Однако далеко не всем зрителям проект пришелся по вкусу, несмотря на звездный состав: в сериала снялся и сын Филиппа Янковского, Иван Янковский, а также Никита Кологривый.