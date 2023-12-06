Лариса Гузеева: «Я так любила одного актера, но его застрелили - алкоголика»

При этом Гузеева подчеркнула, что у нее внутри все екает, когда видит Коморного на экране.

По официальной информации, Юрия Коморного убил сотрудник милиции в 1981 году. Он оказал сопротивление при задержании.

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