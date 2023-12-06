Лариса Гузеева: «Я так любила одного актера, но его застрелили - алкоголика»

Известная актриса Лариса Гузеева рассказала в новом выпуске шоу «Давай поженимся!», что в молодости обожала одного известного актера. Но он об этом так никогда и не узнал.
«Это был Юрий Коморный. Как же я была в него влюблена! Но мы так и не встретились, его застрелили, — алкоголика», — разоткровенничалась артистка.
При этом Гузеева подчеркнула, что у нее внутри все екает, когда видит Коморного на экране.
По официальной информации, Юрия Коморного убил сотрудник милиции в 1981 году. Он оказал сопротивление при задержании.
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