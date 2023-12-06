Галкин* прокомментировал решение лишить его ордена Почета Кузбасса

На недавних гастролях в Женеве Максим Галкин* решил прокомментировать этот момент, заявив, что сибирские награды до сих пор хранятся в его замке в деревне Грязь в России. Также юморист, пусть и в шутливой форме, но все-таки дал понять, что не готов с ними распрощаться.

Кстати, огромный дом недалеко от Москвы муж Аллы Пугачевой все еще считает своим, хотя в СМИ не раз появлялась информация о том, что звездная пара продала его.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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