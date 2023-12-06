Лариса Гузеева: «У моего сына было проколото ухо с 6 лет, за это директор школы над ним издевался»

Лариса Гузеева в новом выпуске «Давай поженимся!» рассказала, что ее сына Георгия травили, когда он учился в школе. Причем делал это сам директор.

«У моего сына было проколото ухо с 6 лет, за это директор школы его постоянно унижал, обижал, издевался. Но я Георгию четко наказала, что он должен снять серьгу только тогда, когда ему это надоест, а не кто-то требует это сделать», — заявила она.